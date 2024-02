Agguato a Torre Annunziata, comune in provincia di Napoli, dove in serata, poco dopo le 21.30, un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in strada. I carabinieri della compagnia locale sono interventi in corso Umberto I, non lontano dal Tribunale, dove era stata segnalato l’omicidio.

La vittima, secondo una prima ricostruzione, sarebbe un 24enne pregiudicato di Castellammare di Stabia. Accertamenti in corso sulla sua identità. Dinamica e matrice ancora da chiarire in quello che sembra essere un agguato di matrice camorristica. Ad agire un commando a bordo di uno scooter. L’omicidio è avvenuto in strada davanti a una pasticceria, a breve distanza dal tribunale di Torre Annunziata, in una zona centrale e solitamente molto frequentata.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

seguono aggiornamenti

