Notte di terrore a Cardito, in provincia di Napoli, dove la scorsa notte, intorno alle due, ignoti hanno esploso numerosi colpi d’arma da fuoco contro una palazzina popolare. Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Crispano: l’area interessata è il complesso popolare IACP in via Kennedy.

Secondo una prima, sommaria, ricostruzione, sarebbero stati esplosi una decina di proiettili contro una palazzina del rione popolare. Nessuno è rimasto ferito. Le indagini sono in corso.

Al vaglio le, poche, telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per provare a ricostruire quanto accaduto. Non è chiaro se il commando sia entrato in azione in sella a scooter o a bordo di un’auto.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano