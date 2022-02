Silvio Berlusconi torna a far suonare i telefoni e a battere sui temi caldi per riprendersi tutto quello che gli è stato tolto: la leadership del centrodestra. Il giorno dopo le dimissioni dal San Raffaele dopo una degenza di otto giorni chiede “nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza”.

Il Cavaliere batte sul tema della scuola: “Bisogna che siano distribuite gratuitamente le mascherine ffp2 – scrive in un tweet lanciato intorno alle 19.30 -. Forza Italia ha proposto al governo nuove regole”. Quanto alla crisi energetica e al futuro nel centrodestra (nella giornata in cui via Bellerio è alle prese con il suo consiglio federale), Berlusconi fa sapere di essere “al lavoro per risolvere i problemi degli italiani!”.

La fotografia allegata al post lo vede a suo agio seduto su un divano di Villa Arcore in outfit comodo, cornetta del telefono fisso alla mano, gambe accavallate, con lo sguardo su un foglio. E se con la testa il leader di Forza Italia prova a rimettersi sulle questioni politiche, con l’agenda la giornata lo ha visto impegnato ancora dietro al suo fisico.

In mattinata è tornato al San Raffaele per una visita di controllo, intanto, sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani (mercoledì 2 febbraio) ci saranno alcune delle questioni sollevate dal Cavaliere come restrizioni Covid che saranno riviste nella direzione di un allentamento e di una semplificazione. In discussione nella maggioranza anche la modifica della durata del Green pass dei soggetti vaccinati con tre dosi che sia avvia verso l’estensione illimitata.

