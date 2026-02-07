Milano si accende con i colori dei cinque cerchi e con una fitta agenda diplomatica che intreccia sport, politica e relazioni internazionali. La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina diventa infatti anche un’occasione di confronto tra leader e istituzioni, a conferma di come l’evento non sia soltanto una manifestazione sportiva ma una vetrina globale capace di rafforzare legami, attrarre investimenti e costruire nuove prospettive di cooperazione economica e strategica.

In prefettura, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. «È bello incontrarti di nuovo, è bello essere di nuovo in questo bellissimo Paese. Amiamo l’Italia e gli italiani», ha detto Vance, complimentandosi per l’organizzazione dei Giochi e per il «lavoro eccezionale» svolto dalla città e dal governo. Il vicepresidente ha richiamato lo «spirito olimpico», definendolo una competizione fondata su regole condivise e valori comuni, terreno ideale anche per il dialogo politico e per consolidare alleanze storiche.

Meloni ha sottolineato la dimensione più ampia dell’appuntamento olimpico, collegandolo al rapporto strategico tra Europa e Stati Uniti. Dopo il precedente incontro a Roma, la premier ha ribadito come eventi simbolici come le Olimpiadi raccontino «un sistema di valori che tiene insieme l’Occidente», base della cooperazione, dell’amicizia e del futuro da costruire insieme. Al colloquio hanno partecipato anche il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Dall’ufficio di Vance è stato poi precisato che al centro del confronto ci sono stati «la grande forza delle relazioni bilaterali» e gli sforzi comuni per migliorare il clima imprenditoriale, favorire gli investimenti e sostenere nuove opportunità di crescita reciproca. Palazzo Chigi ha fatto sapere che sono stati anche approfonditi i principali dossier di politica internazionale, con particolare riferimento agli ultimi sviluppi in Iran e Venezuela.

Il valore universale dello sport è stato richiamato anche da Papa Leone XIV. In una lettera pubblicata in occasione dell’apertura dei Giochi, il Pontefice ha definito lo sport uno strumento di educazione e di pace, una scuola di vita in cui si impara «la sconfitta senza disperazione» e «la vittoria senza arroganza», sperimentando il limite e la condivisione. In un mondo segnato dai conflitti, il Papa ha chiesto di rispettare la tregua olimpica, riproponendo l’antico impegno a sospendere le ostilità come segno concreto di dialogo, riconciliazione e umanità condivisa.

Accanto al messaggio simbolico, emergono anche le ricadute economiche e infrastrutturali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti parla di un’eredità duratura per il Paese: secondo studi indipendenti, l’evento potrebbe generare un incremento del Pil di circa 400 milioni di euro l’anno nel biennio successivo. Oltre 200 le comunicazioni diffuse negli ultimi mesi per accompagnare l’avanzamento di cantieri, opere e collegamenti, in un percorso definito di responsabilità, trasparenza e monitoraggio costante. La giornata milanese ha visto anche il ricevimento ufficiale a Palazzo Reale con i capi di Stato e di governo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Meloni hanno accolto le delegazioni internazionali, suggellando il carattere istituzionale e diplomatico della manifestazione e rafforzando l’immagine dell’Italia come Paese ospitante affidabile e centrale nello scenario europeo.

Tra sport, politica e cooperazione internazionale, Milano Cortina si presenta così non solo come teatro di sfide agonistiche, ma come spazio di dialogo e di valori condivisi, dove la competizione diventa occasione di incontro e il messaggio olimpico prova a farsi ponte tra i Paesi, rilanciando un’idea di unità capace di andare oltre i confini e le tensioni globali.

Carola Causarano Classe 2002, mediatrice linguistica dalla penna obiettiva e tagliente. Sicula passata per l’Inghilterra, ma trapiantata a Siena. Appassionata di Palio, politica e polemiche.

© Riproduzione riservata

Carola Causarano