Caos e allarme in Francia. In mattinata diversi aeroporti sono stati chiusi ed evacuati dopo aver ricevuto minacce di presenza di ordigni al proprio interno. A riportarlo per prima è stata BFM TV che ha parlato degli scali di Lille, Lione e Tolosa. Gli aerei sono fermi sulle piste, nessun decollo, come comunica la Direzione generale dell’aviazione civile. Anche l’aeroporto di Nizza ha ricevuto un allarme bomba ma si trattava di un bagaglio abbandonato che è stato poi rimosso.

Le segnalazioni sono state ricevute via mail, ma secondo fonti della polizia citate dall’agenzia Afp, gli aeroporti evacuati questa mattina sono stati sei. Oltre ai quattro già menzionati, ci sarebbero gli aeroporti di Nantes e quello di Beauvais, a nord di Parigi.

La tensione nel Paese è altissima dopo l’attentato terroristico di matrice jihadista ad Arras e gli allarmi alla reggia di Versailles e al museo del Louvre.

Altro allarme a Versailles

Dopo gli allarmi negli aeroporti, è scattata una nuova allerta anche alla reggia di Versailles. Sono partite subito le evacuazioni, come già successo sabato e ieri, anche se si sono rivelate segnalazioni false.

