Non è ancora chiaro cosa sia successo al volo Boeing 777 con 246 persone a bordo (228 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio) tornato al punto di partenza dopo poche ore. Il volo sarebbe partito da Atene alle 17.22 diretto a New York. Ma è tornato all’aeroporto di partenza alle 22.31 atteso dalle forze dell’ordine. Il dietrofront sarebbe avvenuto dopo la ricezione di informazioni dall’intelligence statunitense sulla presenza di un passeggero “sospetto” a bordo. Lo riferiscono a Reuters fonti della polizia greca. Quando è scattato l’allarme l’aereo si trovava sopra la Sardegna. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare l’allarme ma sono scattati i protocolli di sicurezza in mezza Europa.

Secondo al ricostruzione fatta dal Corriere della Sera, una volta che il velivolo si trovava nello spazio aereo italiano il Centro di controllo d’area di Brindisi, che confina con quello greco, ha ricevuto dai colleghi di Atene l’allarme terrorismo. A quel punto è stata trasmessa la comunicazione di emergenza ai francesi perché il velivolo stava per passare sulla Corsica. Così è scattato il divieto a proseguire nello spazio francese. Secondo quanto riporta LaPresse, a tutti i responsabili degli impianti radar italiani è stato inviato un Notice to Airman con allerta “hijacking”, tecnicamente l’avviso di allarme per un possibile dirottamento a bordo.

L’aereo ha effettuato alcuni giri tra Olbia e Alghero, al nord della Sardegna, in attesa dell’autorizzazione da parte della Francia a proseguire il viaggio. Ma l’autorizzazione è stata negata. Secondo quanto riportato dall’Agi, l’aereo ha invertito la rotta mentre si trovava nello spazio aereo italiano, nei pressi della Sardegna, ed è stato scortato nel viaggio di ritorno da due aerei combattimento F-16 delle forze armate greche, con l’ordine di non sorvolare la terraferma. La Presse riporta che è possibile che all’origine dell’inversione di rotta ci sia stato un problema tecnico, ma non si esclude la presenza di un passeggero sospetto a bordo. Sono in corso gli accertamenti delle autorità aeronautiche.

Secondo quanto riportato da Repubblica, oltre al volo diretto a New York, anche un altro Boeing diretto a Dubai è stato coinvolto nell’emergenza. Il velivolo era già sulla pista della capitale greca, in attesa del via libera per il decollo, quando è stato bloccato e circondato dalle squadre antiterrorismo. Tutti i passeggeri sono stati sbarcati, assieme ai bagagli, e sottoposti a controlli di polizia per oltre tre ore.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro