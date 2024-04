Rilevazioni di radiazioni nucleari di “origine sconosciuta”. La Norvegia questa mattina si è svegliata con questa inquietante notizia. Ma non è la prima volta. In particolare, è stata segnalata la misurazione di “livelli di iodio radioattivo a Tromsø”. Si tratta di quantità “molto basse” individuate presso la stazione di filtraggio nel nord del Paese. Ma, al momento, resta un mistero la loro provenienza.

Le radiazioni rilevate in precedenza nel Nord Europa

Piccole quantità di iodio radioattivo sono state precedentemente misurate in diverse località del Nord Europa. E nella maggior parte dei casi è stato difficile indicarne la provenienza.

Lo iodio radioattivo, conosciuto come I-131

Conosciuto come I-131, è un isotopo radioattivo con una breve emivita (ovvero il parametro farmacocinetico che indica il tempo richiesto per ridurre del 50% la concentrazione plasmatica di un farmaco) di otto giorni.

Il che suggerisce che il rilascio sia avvenuto di recente e decadrà completamente entro pochi mesi. Si tratta di un isotopo proviene da un reattore nucleare e che viene utilizzato nella diagnostica mediale.

Il rilascio potrebbe non essere dovuto a un incidente nucleare

Inoltre, quando lo iodio-131 è l’unico isotopo rilevato, è molto probabile che i rilasci non siano causati da un incidente nucleare, poiché tali eventi comporterebbero anche il rilascio di numerosi altri isotopi, come lo stronzio-90 e il cesio-137.

Le misurazioni sono state effettuate nella settimana dal 21 al 26 marzo

Copenaghen ha installato diverse stazioni di misurazione in tutto il Paese con monitoraggio continuo che consentono di rilevare la radioattività nell’aria sopra la Norvegia. Stando a quanto riferito dall’autorità per la sicurezza, le concentrazioni misurate non comportano rischi per l’uomo e per l’ambiente, ma preoccupa il fatto che non sia ancora stata individuata l’origine di tali livelli di radioattività.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo