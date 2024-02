La Russia sta sviluppando un’arma nucleare antisatellite da lanciare nello spazio. Un’eventualità che sarebbe una “seria minaccia alla sicurezza nazionale Usa“. L’allarme è stato lanciato negli Stati Uniti ieri sera dal capo della commissione intelligence della Camera, il repubblicano Michael Turner.

Stati Uniti, l’arma nucleare russa antisatellite

Secondo quanto trapelato, l’intelligence statunitense ha raccolto nuove informazioni sulle capacità nucleari russe. Secondo quanto aveva in precedenza ricostruito Politico, il riferimento possibile era al missile ipersonico 3 M22 Zirkon: un sistema che ha una gittata da i 400 e i 1000 chilometri e può volare a una velocità massima di 9800 km/h, permettendogli di eludere le difese e colpire obiettivi navali e di terra. La Russia ha a disposizione questi vettori, entrati mentre gli Usa ancora no.

La reazione alla minaccia ventilata da Turner

L’avvertimento, arrivato dal deputato repubblicano, ha subito messo in tensione gli apparati statunitensi. Turner ha anche scritto: “Chiederò che il presidente Joe Biden declassifichi tutte le informazioni riguardanti questa minaccia in modo che il Congresso, l’amministrazione e tutti i nostri alleati possano discutere apertamente le azioni necessarie per rispondere a questa minaccia”.

Un allarme che sembra abbia colto di sorpresa anche il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan che non si aspettava delle anticipazioni pubbliche di tale portata da parte di Turner. Considerando anche che oggi è previsto un incontro della commissione intelligence del congresso, la cosiddetta “Gang of Eight”. Sullivan ha comunque allontanato gli allarmismi. Un po’ come fatto dallo speaker della Camera Mike Johnson: “Le mani sono ferme sul volante. Ci stiamo lavorando e non c’è bisogno di allarmarsi”.”È una questione seria ma non una crisi immediata” secondo un altro degli 8 interni alla commissione.

Perché Turner ha lanciato l’allarme sulla minaccia nucleare russa?

Se altri membri della commissione hanno rigettato il carattere di urgenza massima anticipata da Turner, gli interrogativi attorno al motivo che ha spinto il deputato repubblicano a lanciare l’allarme in maniera pubblica sono molti. Da decenni, la militarizzazione dello spazio da parte di Mosca è uno dei pericoli maggiori ravvisati dagli Stati Uniti. Non una cosa da prendere alla leggera. Ma Turner è visto come un alleato della Casa Bianca sugli aiuti all’Ucraina, tanto che qualcuno ha ventilato l’ipotesi di un suo tentativo deliberato. Mettere in allerta sui tentativi della Russia di prendere il controllo dello spazio in modo da mettere pressione ai suoi colleghi del partito repubblicano sull’approvazione del pacchetto di aiuti militari ed economici a Kiev.

