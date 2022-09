Non solo soppressioni, disservizi e vagoni in fumo con passeggeri costretti a camminare a piedi sui binari. La Circumvesuviana continua a offrire un servizio pietoso a cittadini e turisti. Nella giornata dell’allerta meteo di colore arancione in Campania, per temporali, piove anche nei vagoni dei treni dell’azienda Eav, la holding regionale guidata da Umberto de Gregorio che si occupa, tra mille polemiche, del trasporto pubblico.

Il filmato con l’acqua che scorre dal tetto del treno all’altezza dell’apertura delle porte è diventato virale in poche ore. A pubblicarlo la pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, seguita da oltre 100mila persone. “Stamattina docce termali e tonificanti in Circumvesuviana” è il commento che accompagna il video.

Scatenati gli utenti nei commenti. C’è chi, come la signora Lucia, da “ex dipendente mi vergogno, è tutto peggiorato“. Altri ricordano che “piove spesso” nella Circum, “non è la prima volta che accade, spesso aprivamo anche l’ombrello“. Tra qualche pendolare nostalgico (Dov’è la Circumvesuviana di un tempo? È pazzesco che invece di migliorare i servizi, questi peggiorino sempre più e per non parlare della manutenzione”) e qualcun altro ironico (“Com’era il detto? Chi viene a Napoli piange due volte: quando arriva con la Circumvesuviana e quando parte con la Circumvesuviana”), è il caso di dire che nell’Eav piove sul bagnato.

