Alta velocità e disagi. Continua il binomio che imbarazza non poco la politica e crea enormi problemi a pendolari, cittadini e turisti che decidono di affidarsi all’alta velocità di Trenitalia. Anche oggi, lunedì 27 gennaio, registrati forti ritardi sulla linea veloce Roma-Napoli.

Frecciarossa deviati su linea convenzionale

Dalle 15.50 si registrano infatti rallentamenti alla circolazione per accertamenti all’infrastruttura tra Roma Prenestina e Labico. Alle 18 la situazione, fa sapere Trenitalia, è in “graduale ripresa” dopo “accertamenti all’infrastruttura”. Graduale ripresa che però fa rima con almeno un’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista. Così molti Frecciarossa hanno subito variazioni “sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti”.

Tradotto: un treno che impiega, se tutto va bene, circa un’ora e 10 minuti per arrivare da Roma a Napoli, con disagi simili e il percorso alternativo impiega quasi due ore e 30 minuti. E siamo nel 2025.

Redazione

Ciro Cuozzo