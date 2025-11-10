Aveva tolto il tipico “tappo rosso” che permette di distinguere la pistola giocattolo da una vera, e si è presentato all’istituto Peano di corso Venezia a Torino (circa 800 studenti), la sua scuola, con “l’intenzione di fare uno scherzo”. Nessuna risata, c’è stata solo tanta paura tra i compagni di classe del 15 enne che verdì mattina durante la lezione di matematica, in prima ora, ha estratto l’arma dallo zaino, fatto il gesto di caricarla e l’ha puntata verso il professore.

Un episodio durato pochi secondi che ha spaventato il docente. Portato l’alunno in presidenza, è partita la chiamata al 112 e il ragazzo è stato denunciato per minacce. Poco dopo sono intervenute le volanti della polizia, che hanno perquisito il 15enne e lo hanno denunciato per minacce prima di consegnarlo ai genitori. La scuola lo ha sospeso dalle lezioni. “È il classico ragazzo che in classe fa un po’ il pagliaccio”, raccontano i compagni di classe al TG1

