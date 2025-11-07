“Pare che stia girando una persona che cerca di adescare le ragazzine delle medie”. E’ l’allarme presente da giorni nelle chat dei genitori dei piccoli alunni che frequentano le scuole elementari e medie tra i quartieri Vomero e Posillipo a Napoli. Stando alla denuncia social delle mamme, l’obiettivo dell’uomo, che si muove a bordo di un’utilitaria di colore bianco e nero, sarebbe quello di trascinare le giovani “in macchina e andare via”. C’è chi racconta di un episodio avvenuto nei giorni scorsi e relativo ad una ragazzina che frequenta una scuola privata “brava” a divincolarsi dal “tentativo di sequestro”.

Psicosi tra i genitori: “Ha tentato di trascinare in auto ragazzina”

“Questo l’ha acchiappata (l’ha presa, ndr) per un braccio” ma lei “si è divincolata ed è riuscita a prendere la targa della macchina”. Targa poi girata alla polizia con gli agenti – stando a quanto riferito dalle mamme – messi a conoscenza dell’accaduto. Sempre nella stessa chat è stata poi diffusa giovedì 6 novembre una nuova testimonianza: “Ieri (mercoledì 5 novembre, ndr) fuori a una scuola di via Manzoni un uomo sulla sessantina, presente alle 13 all’uscita degli studenti mentre era bordo di una utilitaria bianca, ha cercato di rapire una ragazzina di 11 anni sotto gli occhi di tutti: nella confusione e nel caos generale per l’uscita, ha abbassato il finestrino, ha aperto la portiera e con la scusa di chiedere una informazione l’ha tirata per il braccio per trascinarla in auto. Per fortuna – si legge – lei è riuscita a divincolarsi e a scappare. Anche l’uomo è riuscito a scappare. Nessuno si accorto di nulla” grazie al caos generato dall’uscita di diverse classi.

Uomo sottoposto a controllo da polizia

“Lui è napoletano, pochi capelli di colore scuro e ha poco più di 50 anni” scrive un’altra mamma. Testimonianze che hanno generato una vera e propria psicosi tra i genitori. Oggi un uomo sarebbe stato fermato e identificato dalla polizia per un controllo mentre si trovava tra via Manzoni e Corso Europa nei pressi di una scuola. Un controllo scattato dopo le segnalazioni degli stessi genitori e dopo aver riconosciuto l’auto (e la targa) indicate dalla ragazzina. Al momento dall’Ufficio Stampa della Questura di Napoli non arrivano conferme ufficiali.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo