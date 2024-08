Un annuncio a sorpresa che conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni sul momento di crisi, per molti inaspettato. Alvaro Morata, attaccante spagnolo del Milan, e l’influencer Alice Campello si separano dopo sei anni di matrimonio e quattro figli. Ad annunciarlo è la stessa coppia con un messaggio condiviso sui social: “Dopo un periodo di riflessione, Alice ed io (o Alvaro e io) abbiamo preso la decisione di separarci. Sono stati anni meravigliosi e il frutto di questo sono i nostri quattro figli, che senza dubbio sono la cosa migliore che abbiamo mai fatto – ha proseguito il giocatore spagnolo, sposatosi con la Campello nel 2017 a Venezia – È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un attimo di protagonismo perché, ripeto: non ci sono mai state mancanze di rispetto, solo tante incomprensioni continue che col tempo logorano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

Morata e Campello si lasciano, lei: “Accumulati piccoli litigi”

Alice Campello ha aggiunto: “È la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Ci tengo a specificare, come ha fatto lui, che non ci sono state terze persone né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi. Non avremmo potuto amarci di più di quello che abbiamo fatto e continua ad essere così ma arriva un momento in cui si accumulano tanti piccoli litigi stupidi e mal gestiti che le cose poco a poco si rompono ed esplodono”.

Morata e Campello si lasciano, l’estate insieme, la gioia per l’Europeo e il ritorno in Italia

Un addio che arriva nell’anno in cui Morata torna a giocare in Italia dopo gli anni trascorsi a Madrid, sponda Atletico. La stessa Campello, di origine veneziana, aveva accolto positivamente il trasferimento del marito in Italia così da potersi riavvicinare alla famiglia (forse è stato proprio questo aspetto ad accelerare la fine del rapporto). Adesso l’annuncio choc che arriva a meno di un mese dal trionfo della Spagna agli Europei in Germania con la coppa alzata da capitan Morata davanti proprio alla moglie e ai quattro figli, scesi in campo a Berlino per i festeggiamenti. Poi le vacanze estive insieme in Sardegna fino a poche settimane fa, quando Morata è tornato ad allenarsi con il Milano.

Alice sui social: “Le foto su Instagram non sono una bugia”

Alice Campello, sempre sui social, aggiunge: “Ho avuto una persona al mio fianco che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me e rispettarmi ed è per questo che non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione e la decisione di dirlo così presto. Non voglio che pensiate che tutto quello che avete visto nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato sia una bugia.

