Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello per una immediata e radicale azione contro il cambiamento climatico affermando che le temperature da record di luglio mostrano che la Terra è passata dal riscaldamento ad “un’era di ebollizione globale”. Parlando a New York, Guterres ha descritto il caldo intenso nell’emisfero settentrionale come una “crudele estate”. “Per l’intero pianeta, è un disastro”, ha detto, osservando che “a meno di una mini-era glaciale nei prossimi giorni, luglio 2023 infrangerà i record su tutta la linea. Il cambiamento climatico è qui. È terrificante. Ed è solo l’inizio”

Ue: “Il Green deal è priorità” – “La scienza parla chiaro. Luglio 2023 è destinato a essere il mese più caldo registrato. Non ci sono soluzioni magiche alla crisi climatica. Ma è possibile affrontarlo se diamo la priorità al Green deal europeo in modo coerente in ogni paese in Europa e nel mondo”. Lo scrive in un tweet il commissario europeo per l’Ambiente, Virginijus Sinkevicius, riportando un grafico del Servizio per il cambiamento climatico dell’Ue con le temperature giornaliere dagli anni ’40 ad oggi. “L’appiattimento di questa curva è nelle nostre mani”, ha aggiunto il commissario.

Bonelli: “Governo cancella 15,9 miliardi destinati all’emergenza climatica” – “È veramente sconcertante assistere a come questo Governo dei no continui a non agire di fronte alla crisi climatica, a fare la stessa politica di sempre, quella del non fare, dello spreco, del ritardo. Dal Pnrr spariscono misure cruciali per contrastare l’emergenza climatica: 15,9 miliardi di euro che dovevano essere destinati alla gestione del rischio di alluvione e del dissesto idrogeologico, alla valorizzazione del territorio, all’efficienza energetica, alla rigenerazione urbana, all’utilizzo dell’idrogeno nei settori più inquinanti, al verde urbano ed extraurbano. È una mancanza di rispetto verso i cittadini italiani ed europei che hanno finanziato con le loro tasse il PNRR”. Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. “È un governo che ha scelto la strada del regresso anziché quella dell’innovazione e del rispetto per l’ambiente” conclude Bonelli.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo