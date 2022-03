A Bologna una mostra per i più piccoli diventa un ponte tra Italia e Cile per lanciare un messaggio ecologico: in occasione della Children’s Book Fair, dal 20 al 25 marzo 2022, i più influenti disegnatori della letteratura cilena per ragazzi, grazie a CHEAP – progetto bolognese di street poster art, invadono le strade e aprono un dialogo internazionale su un mondo sostenibile.

Il Ministero delle Culture, delle Arti e del Patrimonio del Cile ha definito il 2022 “l’anno dell’ambiente”, incoraggiando la riflessione sulla sostenibilità ecologica in tutti i suoi aspetti. In occasione del ritorno della Bologna Children’s Book Fair, dal 20 al 25 marzo, la delegazione degli autori e illustratori cileni presente alla fiera, porta con sé il messaggio ecologista del paese latinoamericano. Attraverso la mostra Panorama Latino, che toccherà diversi spazi del capoluogo emiliano, e la collaborazione con CHEAP – progetto di street poster art, alcuni tra i più influenti disegnatori cileni vogliono gettare un ponte tra i due paesi e creare un terreno comune su cui costruire una conversazione globale per la tutela dell’ambiente, partendo proprio dal coinvolgimento dei più piccoli.

Alla mostra parteciperà anche la nota artista e illustratrice Gabriela Lyon (Santiago del Cile, 1988). Artista di formazione, Lyon riesce a trasmettere le sue inquietudini e riflessioni nel campo dell’illustrazione. Dai suoi lavori traspare la voglia di sperimentare con tecniche pittoriche diverse, il tentativo di cogliere le infinite forme e tonalità della natura e il costante interrogativo sui rapporti tra i personaggi e l’ambiente. Ha messo il suo lavoro al servizio della narrazione dando vita a opere ricche e complesse, nelle quali l’illustrazione offre innumerevoli letture che si trasformano in un’esperienza indimenticabile.

Nel 2022 torna in Italia con la sua ultima opera Pequeña historia de un desacuerdo scritta da Claudio Fuentes. La storia comincia con una gru e un albero di araucaria che causano un litigio in una piccola scuola. Entrambe le parti credono di avere ragione. Come risolvere il conflitto? Quando ci sono posizioni contrarie, non è facile mettersi d’accordo. Un libro che raccoglie concetti fondamentali per capire la nostra società mettendo al centro democrazia, partecipazione, cittadinanza. In occasione della mostra Panorama Latino – che toccherà luoghi diversi della città, dalla centralissima libreria Trame al Vivaio Urbano Senape, fino al centro di inclusione e luogo di contaminazione L’Altro Spazio – l’illustratrice è stata intervistata proprio su questi temi.

Che cosa l’ha portata a scegliere di lavorare nel mondo dell’illustrazione di libri per bambini e ragazzi?

“Da quando ero molto piccola ho sempre voluto illustrare libri, ispirata da quelli che mi portava mia madre. Ho studiato arte, mi sono specializzata in pittura e mi sono dimenticata dell’illustrazione. Quando ho finito l’università il mondo dell’illustrazione in Cile cominciava a rinascere e mi sono subito ricordata qual era il mio sogno. Sono tornata a studiare ed ho continuato a perfezionarmi fino al giorno d’oggi, facendo quello che ho sempre voluto fare.”

Quali sono le tematiche che più le interessano?

“Ho sempre cercato di unire il mondo animale al mio lavoro, è incredibile quanto gli animali abbiano da insegnarci sul mondo. Ultimamente sto utilizzando il tema del paesaggio, e la protezione dell’ambiente è un’altra area che vorrei trattare.”

Qual è il ruolo dei libri nello sviluppo di bambini, bambine e adolescenti nel contesto in cui crescono?

“I libri hanno un dovere pedagogico, che si tratti di una visione positiva o negativa della vita. L’illustrazione può trasformare punti di vista, insegna a osservare attraverso lo sguardo dell’artista che ha dedicato la sua vita a ciò che lo/la appassiona. Credo che i libri illustrati, soprattutto gli albi illustrati, ci aiutino a ritrovare la sensibilità e l’empatia nella nostra evoluzione come individui.”

L’esposizione, che è organizzata dal Ministero delle Culture, delle Arti e del Patrimonio del Cile con la collaborazione di Libreria Trame, L’Altro Spazio e Senape Vivaio Urbano, è a ingresso libero e sarà disponibile dal 20 al 25 marzo. Le opere mostrate in questi luoghi dialogano con un’installazione a opera del progetto di street poster art CHEAP – da sempre impegnato sui temi sociali – che porterà per le strade della città il messaggio ecologista del Cile

Emilia De La Fuente