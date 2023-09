Un ragazza di 26 anni è in gravissime condizioni dopo essere stata investita da una moto in via Fatebenefratelli a Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.

La giovane stava attraversando la strada quando è stata travolta dal mezzo guidato da un 32enne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia locale.

Redazione

© Riproduzione riservata

