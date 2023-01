Antonella Fragiello era stata finalista a Miss Italia nel 2004. La sua tragedia che l’ha colpita ha scosso una comunità, in lutto, che oggi la piange: la 32enne è morta, a causa di un tumore che aveva fatto precipitare le sue condizioni in pochissimo tempo negli ultimi giorni. Era ricoverata, in ospedale, e nemmeno le persone più vicine a lei si aspettavano un peggioramento così rapido come scrive Il Corriere del Mezzogiorno.

Fragiello era napoletana, origanria di Casoria. Dopo la partecipazione e l’arrivo alla finalissima di Salsomaggiore a 19 anni aveva lavorato in televisione e nella pubblicità. Aveva partecipato e collaborato a diverse iniziative benefiche, a scopo di solidarietà a Napoli e oltre. Era seguita da quasi duemila follower sau Instagram. Era sposata e al marito Carlo aveva dedicato quello che è rimasto il suo ultimo post su Facebook.

“Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata in cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo”, si leggeva in quel post. Appena si è diffusa la notizia della morte, avvenuta ieri, i social network sono stati invasi da messaggi di cordoglio a ricordare Fragiello che ad agosto avrebbe compiuto 33 anni.

“Dolce Antonellina, hai lottato tanto e da tanto i dolori erano dentro di te. Ora che avevi finalmente trovato amore pace … non è possibile, la vita a volte si accanisce”, scrive un’amica. “La tua bellezza farà splendere il Paradiso“, aggiunge un’altra amica. L’ultimo saluto a Fragiello si terrà domani, lunedì 23 gennaio alle 12:00m nella parrocchia di San Tommaso nel quartiere napoletano di San Pietro a Patierno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anto Nia (@antonella_fragiello)

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

