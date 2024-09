Una donna di 80 anni, residente a Chiavari (Genova), è stata trovata senza vita nella sua abitazione questa mattina. Il principale sospettato è il nipote, che viveva con lei e che al momento si trova sotto interrogatorio da parte dei carabinieri. Simone Monteverdi, il nome del giovane, è stato il primo a contattare i soccorsi, informando della situazione della nonna, Andreina Canepa, 82 anni che in passato aveva gestito un’attività commerciale.

“La nonna è morta, ma io sto bene”, la chiamata di Simone Monteverdi

“La nonna è morta, ma io sto bene”, ha dichiarato durante la chiamata dalla casa situata in corso Lavagna, nel centro del comune del Tigullio. al numero di emergenza, come riporta l’ANSA. Quando le forze dell’ordine e il medico sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna deceduta e il nipote con tracce di sangue addosso. “Abbiamo avuto una discussione,” ha confessato Simone agli investigatori, “poi l’ho colpita con una forbice che ho gettato dalla finestra.” Il pubblico ministero Francesca Rombolà e il medico legale Sara Lo Pinto sono intervenuti per ulteriori accertamenti.

