Un uomo di 82 anni, A.S., è deceduto nel primo pomeriggio a Napoli in piazza Principe Umberto in seguito a un malore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 ma i tentativi di rianimarlo non sono andati a buon fine.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, l’uomo avrebbe subito un rapina pochi minuti prima di accusare il malore. Circostanza al momento non ancora confermata dalla polizia che ha avviato tutti gli accertamenti per far luce sul decesso dell’82enne e sulla dinamica dei fatti.

L’uomo avrebbe dovuto incontrare la moglie, distante poche centinaia di metri, quando sarebbe stato colto dal malore.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano