Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito da tre persone che, dopo il pestaggio, lo hanno investito con una macchina. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio all’incrocio tra via XXII gennaio e piazza Cesare Battisti in pieno centro ad Anzio, sul litorale romano. Il giovane è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Secondo le prime testimonianze, raccolte dagli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno, prima dell’investimento del 19enne, un gruppo di tre ragazzi stranieri, a bordo di un’utilitaria di colore chiaro, avrebbero prima picchiato il ragazzo, prendendolo a calci e pugni, mentre stava aspettando l’autobus alla fermata, e poi lo avrebbero travolto con la macchina durante la fuga.

L’aggressione sarebbe scattata in quanto il 19enne avrebbe rimproverato i tre, che avrebbero corso troppo, in auto, all’altezza della fermata dell’autobus.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione