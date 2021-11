“Ora sugnu incinta, ma appena partorisciu i primi coppa su pi tia” (Ora sono incinta, ma appena partorisco le prime botte sono per te, ndr). Ha mantenuto la promessa la donna di Catania, 26enne, che ha aggredito con calci e pugni l’insegnante del figlio per un rimprovero risalente a un anno fa.

A distanza di 365 giorni e dopo aver partorito un altro bambino, la giovane donna è tornata davanti alla scuola elementare frequentata dal figlio e ha atteso che l’insegnante uscisse dall’istituto per aggredirla. La giovane madre ha violentemente colpito la maestra davanti a suo figlio, al quale ha mostrato compiaciuta il risultato della sua azione violenta.

Per gli investigatori si tratta di un ‘raid punitivo’ annunciato, ritardato per la gravidanza della madre dell’alunno. La donna è stata denunciata agli agenti del commissariato Borgo Ognina di Catania ed è ora in stato di libertà.

La vicenda

Un anno fa, il figlio della 26enne è tornato a casa raccontando alla madre di essere stato rimproverato dalla maestra davanti a tutti i suoi compagni di classe. La madre, risentita per l’affronto, si è recata a scuola minacciando l’insegnante, promettendole ‘vendetta’ una volta terminato il suo stato di gravidanza.

Dopo aver partorito, la donna si è recata nei giorni scorsi a scuola: qui ha atteso la fine delle lezioni e quando l’ex maestra è uscita e stava per entrare nella sua auto l’ha aggredita, afferrandola e buttandola a terra. Le ha poi sferrato calci e pugni davanti a genitori e alunni che hanno assistito increduli alla scena. La donna ha poi fatto avvicinare il figlio, mostrandogli compiaciuta il risultato della sua azione violenta.

Per le percosse subite, la maestra è stata trasportata d’urgenza in autombulanza presso il più vicino pronto soccorso per essere sottoposta alle cure del caso. Una volta presentata denuncia e scattate le indagini, i carabinieri hanno ricostruito i fatti ed individuato l’aggressore.

Redazione

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta