“Mia figlia ha contratto il Covid all’asilo nido perché una maestra non vaccinata le ha trasmesso il virus”. L’affondo, via social, arriva da Nicola Pezzullo, avvocato napoletano e già candidato il 3 e 4 ottobre scorso alle elezioni comunali di Napoli nella lista del Partito Democratico, a sostegno dell’attuale sindaco Gaetano Manfredi.

Il professionista nel suo sfogo, che ha raccolto centinaia di commenti indignati di amici e genitori come lui, rivela inoltre che “per stare vicino” alla figlia anche Pezzullo ha contratto a sua volta il Covid. Negli ambienti scolastici è obbligatorio per docenti e personale il Green pass, il certificato verde che può essere ottenuto tramite vaccinazione o sottoponendosi a tampone ogni 48 ore.

L’avvocato premette di essere “per le libertà”, che però “finiscono quando vanno a ledere le libertà degli altri”. Contraendo il Covid-19 la figlia “ha passato una settimana di inferno e tutt’ora ha tosse e raffreddore”.

Quindi l’affondo diretto ai no-vax: “Io vorrei parlare con tutti i no vax d’Italia e dirgli lo sapete che il vostro egoismo sta creando danni incalcolabili a tutti? Lo sapete che i bambini ancora non possono vaccinarsi, quindi ve la state prendendo soprattutto con loro? Lo sapete che il Covid è davvero una malattia infame? Lo sapete che il vaccino è l’unico modo per uscirne? Siete davvero così miopi oppure è una questione di cattiveria o di stupidità?”, scrive l’avvocato.

Come noto, la carica virale di un non vaccinato è molto più alta di un cittadino che si è fatto somministrare almeno una dose di vaccino. Come spiegato dal direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, “le persone vaccinate si possono contagiare” ma stando ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità “il 75% dei vaccinati non si contagia, quindi c’è 1 persona su 4 che si può contagiare”. Ma chi prende il virus ed è vaccinato “contagia di meno gli altri e soprattutto non sviluppa forme gravi di malattia” e quindi di ospedalizzazione.

Pezzullo ha spiegato inoltre di aver denunciato il caso all’Asl competente.

