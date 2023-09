Dalla A di Apple alla C, di USB C. Finalmente sui nuovi modelli di iPhone arriva la porta di ricarica universale, già presente su Mac, iPad e la maggior parte dei dispositivi elettronici: permetterà anche il trasferimento dati e di collegare gli auricolari. È questa la principale novità del nuovo iPhone 15, presentato stasera nell’evento ‘Wonderlust’ di Apple. Nessun aggiornamento al design, o alle dimensioni, arriverà con un display da 6.1 e 6.7 pollici, ma come al solito “rivoluzioni interne”.

Lanciato nuovo Chip A16 e l’implementazione della funzione Ultrawide Band che migliorerà l’interazione tra dispositivi e la localizzazione per rintracciarli tramite l’app “Dov’è”, ma anche nuove funzioni sulla qualità delle chiamate: promette di ridurre al minimo i rumori di sottofondo in contesti molto rumorosi. Interessante anche la funzione di SOS via satellite, gratis per i primi due anni per gli utenti iPhone 15 (il servizio sarà attivo inizialmente solo negli Stati Uniti). Doppia fotocamera (orientate sempre in diagonale, da 48 megapixel), che porterà miglioramenti nella funzione ritratti, action mode e 4K cinematica mode. Apple punta anche sullo schermo: più luminoso e resistente. Sarà disponibile in 5 colori: rosa (il ritorno) verde, giallo, blu e nero.

iPhone 15 Pro

Rinfrescata anche la versione Pro con il chip A 17 Pro sul quale Apple costruirà prestazioni mostruose. L’iPhone 15 Pro, dalla tripla fotocamera da 48 megapixel, capace di creare “Spatial Video”, molto simili al 3D e pronti in futuro ad essere integrati con il visore dell’azienda di Cupertino, vanterà un “Titanium design”, materiale premium, forte e durevole. Sarò il Pro più leggero di sempre, arriverà ancora una volta in 2 modelli (6.1, 6.7 pollici). La sua struttura interna sarà più facile da riparare. Tra le novità anche il nuovo Pulsante Azione che va a sostituire l’interruttore del silenzioso. Avrà funzionalità personalizzabili e permetterà di eseguire più comandi a scelta: attiverà la modalità full immersion, accenderà la torcia o avvierà la fotocamera o una registrazione vocale, e aprirà le scorciatoie di Siri. Quattro colori proposti: Space Black, Silver Gray, Titanium, Dark Blue.

I nuovi Apple Watch e la promessa impatto zero

Presentata anche la nuova generazione di Apple Watch, serie 9.

Il cuore è il nuovo S9 Chip, con la GPU 30% più veloce. Display doppiamente luminoso, con visibilità notturna migliorata. A colpire è la nuova funzione “Doble Tap” che permetterà di rilevare il movimento di indice e pollice per creare gestures personalizzate, come rispondere ad una chiamata, spegnere la sveglia, avviare un timer, riprendere un film o scattare una foto se il dispositivo è collegato all’iPhone. Sarà disponibile in 8 colorazioni. In una delle clip di presentazione appare anche “Madre Natura”: impegnate in un meeting con i vertici Apple per stimolare l’azienda a ridurre emissioni e a rispettare l’ambiente. Si chiude con la promessa di Tim Cook: “Entro il 2030 ogni prodotto apple sarà a impatto zero”, a partire da Apple Watch il primo prodotto carbon neutral di Cupertino che in aggiunta non sarà più venduto con in dotazione cinturini in pelle. Per le situazioni e sport più estremi arriva anche la seconda evoluzione di Apple Watch Ultra: accoglierà le nuove funzioni di Apple Watch Serie 9, con alcune esclusive: la batteria arriverà a 36 ore, permetterà escursioni subacquee e alpine fino a 40 metri di profondità e fino a 9000 metri in montagna.

I prezzi in Italia

iPhone 15 (display 6.1): 128 GB (979 euro); 256 GB (1109 euro); 512 (1359 euro).

iPhone 15 Plus (display 6.7): 128 GB (1129 euro); 256 GB (1259 euro); 512 (1509 euro)

iPhone 15 Pro (display 6.1): 128 GB (1239 euro); 256 GB (1369 euro); 512 (1619 euro); 1TB (1869 euro)

iPhone 15 Pro Max (display 6.7): 256 GB (1489 euro); 512 (1739 euro); 1TB (1989 euro)

