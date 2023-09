La piccola è uscita a giocare nel giardino di casa quando all’improvviso è stata colpita da una raffica di pallini da caccia che l’hanno ferita ad una guancia. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi e la bimba è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo dove poi è stata dimessa. La polizia indaga sulla dinamica dell’incidente.

Cacciatori molto vicini alle case: indaga la polizia

Intorno alle 11.30 di domenica 24 settembre nella zona di Patrignone, alla periferia di Arezzo, una bambina è stata colpita al volto da alcuni pallini utilizzati per la caccia. La piccola, secondo quanto riferiscono le cronache locali, era uscita in giardino a giocare, quando i pallini sparati da alcuni cacciatori che si trovavano vicino alle case, l’hanno raggiunta al volto. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi e la bimba è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo dove poi è stata dimessa. Le sue condizioni non sono gravi. Sono in corso gli accertamenti della polizia sull’incidente

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo