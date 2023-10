Ad Arezzo uno scuolabus e un’auto si sono scontrati provocando il ferimento di tre bambini. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 di lunedì lungo la regionale 71 all’altezza della frazione di Policiano. Ferito il conducente dell’auto, un uomo di 65 anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Arezzo.

Accompagnati in codice verde al pronto soccorso di Arezzo, per controlli, anche tre dei sei bambini presenti nello scuolabus. Sul posto sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale per i rilievi.

