Il boss Giuseppe Auteri, 50 anni, latitante dal 2022 è stato arrestato dai carabinieri di Palermo. Autieri era riuscito a sfuggire al blitz, denominato “Vento”, scattato dopo l’omicidio del boss Giuseppe Incontrera. L’indagine sul capomafia palermitano di Porta Nuova, è stata coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia

Giuseppe Autieri era diventato ufficialmente latitante il 6 luglio del 2022. La latitanza è finita oggi quando i carabinieri di Palermo sono riusciti a individuare il boss all’interno di un edificio nella zona di via Oreto a Palermo. Al civico 6 di una palazzina semi diroccata di via Giuseppe Recupero.

Autieri armato ma non oppone resistenza all’arresto

Il boss di Porta Nuova non ha opposto resistenza, nonostante fosse armato. Non aveva via di scampo. In casa c’erano diverse migliaia di euro, la cifra complessiva deve essere ancora quantificata.

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale erano sulle sue tracce da giorni. Nel pomeriggio Il blitz. Auteri era da solo in casa. Negli anni Autieri era diventato un ‘uomo importante’ a Porta Nuova, dopo aver finito di scontare una vecchia condanna per mafia.

Giulio Pinco Caracciolo