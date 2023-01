Freddo, arriva dalla Groenlandia, dal nome molto esplicativo: Thor, come l’eroe della mitologia nordica. È stata battezzata così la forte aria gelida che sta scendendo su tutto il Mediterraneo, un ciclone che in questi giorni provocherà un’intensa ondata di maltempo. Precipitazioni abbondanti e aria polare sono attese in particolare in Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e, soprattutto, in Campania. A partire da oggi.

L’allerta meteo arancione in zona 1 – Napoli, zona vesuviana e penisola sorrentina – in Campania è stata infatti prorogata fino a giovedì mattina alle 9:00. Già oggi le scuole erano state chiuse dal Comune. Questa mattina un’impalcatura, battuta e strattonata dal vento è precipitata in via Aniello Falcone. Fortunatamente in quel momento non passava alcuna automobile e nessun passante. Il video girato un’abitazione di fronte è diventato in pochissimo tempo virale sui social. La strada, dove già nel 2003 una donna morì a causa della caduta di un albero per il maltempo, è stata chiusa al traffico.

Già oggi potranno cadere fino a 150mm di pioggia, precipitazioni molto abbondanti con il pericolo di nubifragi. Il maltempo si abbatterà sulla penisola, e in particolar modo sulle regioni centrali e sulla Campania, con fortissimi venti di libeccio che soffieranno con raffiche fino a 110 chilometri orari. Previste mareggiate, neve sugli Appennini fino sotto i 600 metri anche in Sardegna. Le temperature scenderanno drasticamente prima al Nord e poi al Centro-Sud, sotto le medie del periodo anche di 8°C.

Pioggia e neve sulle regioni settentrionali grazie all’afflusso di aria fredda in quota sulle Alpi, i fiocchi scenderanno fino a quote prossime alle vallate depositando poco più di 30-40 centimetri sopra i 1300 metri. Neve anche in pianura. Gli Appennini si imbiancheranno diffusamente sopra i 1.300 metri. Il ciclone Thor raggiungerà il Sud tra venerdì e domenica con venti freddi dal nord-ovest e maltempo sulla fascia adriatica centrale.

Per Lorenzo Tedici di meteo.it la giornata peggiore dovrebbe essere proprio quella di oggi.

