La missione Artemis II rappresenta molto più di un passo tecnico nel programma spaziale degli Stati Uniti. È il ritorno dell’uomo nello spazio profondo dopo oltre cinquant’anni e, insieme, il tentativo di riattivare uno degli strumenti più potenti della proiezione americana nel mondo: il soft power. Artemis II è la prima missione con equipaggio del programma lunare Artemis.

Il lancio è avvenuto poco dopo la mezzanotte di giovedì 2 aprile, ora italiana. A bordo della capsula Orion, spinta dal razzo Space Launch System, quattro astronauti – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen (canadese) – effettueranno un volo circumlunare senza atterraggio. La missione durerà circa dieci giorni: partenza dalla Terra, sorvolo ravvicinato della Luna e rientro ad alta velocità nell’atmosfera terrestre. Lo scopo è verificare in condizioni reali tutti i sistemi necessari al volo umano: navigazione, comunicazioni, supporto vitale e capacità di rientro. È, in sostanza, la prova generale prima del ritorno sulla superficie lunare con la missione Artemis III, prevista per la metà del 2027.

Ma ridurre Artemis II a una missione tecnica sarebbe un errore. Il suo significato più profondo è politico e simbolico. Negli anni Sessanta, il programma Apollo non si limitò a portare l’uomo sulla Luna: contribuì a costruire nell’immaginario globale l’idea che il progresso avesse un nome e una direzione, e che quel nome fosse America. Le immagini di Armstrong e Aldrin non erano solo una conquista scientifica straordinaria, ma un messaggio: il futuro passava da lì. Oggi, in un mondo in cui il progresso è sempre più associato al digitale, all’Intelligenza Artificiale, a dimensioni immateriali, il ritorno verso la Luna ha un valore diverso ma altrettanto potente. Riporta il progresso a una dimensione concreta, fisica, visibile. E offre agli Stati Uniti la possibilità di riappropriarsi del ruolo di guida di un futuro percepito come positivo, dopo anni in cui la loro immagine internazionale si è fatta più ambigua. Il soft power funziona così: non impone, ma attrae. Non convince con la forza, ma con l’esempio. Artemis II, con il suo carico di tecnologia, rischio e ambizione, parla al mondo più di molte dichiarazioni politiche. Dice che esiste ancora una frontiera, e che qualcuno è in grado di guidarne l’esplorazione. Colpisce al cuore dell’istinto umano: il desiderio di esplorare, che ha accompagnato ogni passo della nostra evoluzione.

Questo messaggio si rafforza guardando oltre la singola missione. Artemis III punterà a riportare astronauti sulla superficie lunare, mentre le missioni successive prevedono la costruzione di una presenza stabile, anche attraverso il progetto della stazione orbitale Lunar Gateway. Non si tratta solo di esplorazione: una base lunare permetterà di testare tecnologie per missioni più lontane, sfruttare risorse locali, sviluppare nuove conoscenze scientifiche e creare un’infrastruttura permanente nello spazio profondo.

In questo senso, la Luna non è il punto di arrivo, ma il punto di partenza. È un laboratorio, una piattaforma, un ponte verso Marte e poi oltre. Ed è anche il terreno su cui si gioca una competizione globale sempre più evidente, in cui la capacità di guidare lo sviluppo tecnologico coincide con la capacità di orientare il futuro. Dopo oltre mezzo secolo, si sta dunque riaprendo una stagione che sembrava chiusa. Non è una semplice ripetizione dell’epopea Apollo. È qualcosa di diverso: più complesso, più internazionale, ma anche più consapevole del proprio significato politico. Artemis II segna l’inizio di questa nuova fase. E ricorda che, a volte, il modo più efficace per influenzare il mondo non è imporre la propria forza, ma mostrare dove si trova la prossima frontiera: per arrivare là dove nessun uomo è mai arrivato prima.

© Riproduzione riservata

Paolo Crucianelli