“Che fate? E’ il diavolo“. Sono le parole di una suora che interrompe due attrici-modelle mentre si stanno baciando nel corso di uno shooting fotografico nel centro storico di Napoli. Il video, diffuso su Instagram dall’attrice Serena de Ferrari, con Kyshan Wilson protagonista della sere tv Mare Fuori (prodotta dalla Rai), le cui riprese della nuova stagione sono in corso.

Sul set fotografico allestito nei Quartieri Spagnoli le due ragazze, che indossano maglia e una giacca del Napoli, sono state immortalate in vari scatti. E’ in uno di questi, mentre si baciavano, è intervenuta una suora che interrompe tutto quasi in modo teatrale. “Che fate, siete pazze, Gesù, Giuseppe e Maria” dice, dopo aver separato le modelle, facendosi poi il segno della croce.

Il blitz, accolto con un sorriso, è durato pochi secondi, poi la suora è andata via tra lo stupore generale. Il video è diventato virale sui social. Numerosi i commenti ironici per le parole pronunciate dalla ‘sorella’. L’attrice Serena de Ferrari, che interpreta Viola nella serie Mare Fuori, ha condiviso il filmato con la didascalia “Dio non ama Lgbt”.

