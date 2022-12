La comunicazione come strumento attraverso il quale alimentare il dibattito politico in Italia e provare a rilanciare i valori della sinistra e della socialdemocrazia. L’Avanti!, la storica testata del Partito Socialista Italiano, festeggia 126 anni e lo fa con una grande festa martedì prossimo presso le Fondazioni Modigliani e Matteotti a Roma. Un parterre d’eccezione parteciperà alla giornata di dibattito, che i neo direttori Giada Fazzalari (Avanti! della domenica) e Livio Valvano (Avanti on line) hanno programmato per discutere sì del ruolo della comunicazione politica, ma anche e soprattutto per confrontarsi alla luce di una attualità che in queste ore, sembra tenere sotto assedio la sinistra europea.

E’ la prima volta, dopo le elezioni politiche, che il centrosinistra si ritrova a discutere non solo di quello che sta accadendo a Bruxelles ma anche e soprattutto di quello che sta accadendo in casa nostra. In particolare delle contromisure a un esecutivo che sembra fregarsene dei problemi reali del Paese. Un governo, quello a guida Meloni, che ha varato una manovra finanziaria, che non fa altro che allargare la forbice sociale e indebitare il Paese. Con i due direttori dialogheranno Enrico Letta, Stefano Bonaccini, Benedetto della Vedova, Andrea Orlando, Arturo Scotto, Roberto Speranza, Valdo Spini, Bruno Tabacci, Pierpaolo Bombardieri ed altri.

Sarà insomma un dibattito aperto a molti contributi. Che si soffermerà anche sull’opzione sud, con lo sguardo puntato al progetto di autonomia differenziata del ministro Calderoli che preoccupa non poco le regioni meridionali e che rischia di spaccare in due il Paese. E ancora, gli appelli partiti dal nostro giornale al Ministro Nordio sui temi della giustizia giusta, sull’ambiente. Nel corso dell’intera giornata ascolteremo anche le posizioni di Claudio Martelli, Ugo Intini, Bobo Craxi, Pia Locatelli. E ovviamente la giornata si chiuderà con l’intervento del segretario nazionale Enzo Maraio, che rilancerà la sfida dei socialisti italiani, forte della recente partecipazione a Madrid al XXVI Congresso dell’Internazionale Socialista e in vista dell’importante appuntamento degli Stati Generali del Socialismo.

Carlo Pecoraro