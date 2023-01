Non c’è stato niente da fare per i tre giovani che nella serata di ieri sono morti, dopo lo schianto contro un muretto sulla provincia che collega Massafra a Martina Franca. Avevano 20, 19 e 13 anni. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi non c’era giù più niente da fare per le vittime. Ancora più drammatica appare la tragedia alla diffusione del particolare: a scoprire l’auto accartocciata, i corpi dei ragazzi, i genitori di due di questi, che stavano percorrendo la stessa strada, in provincia di Taranto.

Leonardo e Antonella Carucci erano fratelli, avevano 19 e 13 anni. Erano in macchina con Leo Conte, 20 anni, un amico di famiglia alla guida dell’Opel Corsa, e a un altro amico, Giuseppe Convertino. Stavano rientrando a casa da un pranzo domenicale a Martina Franca. L’asfalto, al momento dell’incidente, era bagnato. E stava continuando a piovere.

I genitori di Leonardo e Antonella erano sulla stessa strada, seguivano l’auto con i figli quando si sono trovati davanti agli occhi la scena terribile: l’auto sulla quale viaggiavano i ragazzi accartocciata contro il muretto di cemento. Padre e madre hanno chiamato i soccorsi, allertato carabinieri e 118. Il personale medico intervenuto sul posto però non ha potuto fare altro che constatare i decessi.

I due fratelli sono morti sul colpo, il ragazzo alla guida durante l’arrivo dei soccorritori. Il quarto ragazzo a bordo Giuseppe, Convertino, è ricoverato tutt’ora all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire le cause del drammatico incidente che ha scosso l’intera comunità

“Apprendere questa terrificante notizia – ha dichiarato il sindaco di Massafra Quarto – lascia senza parole. È una tragedia immane. Alle famiglie che stanno attraversando questo inferno agghiacciante giunga il cordoglio dell’intera comunità massafrese”. I funerali dei fratelli Carucci saranno celebrati il 24 gennaio alle 15:30 nella parrocchia San Francesco. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

