Di un morto e almeno tre feriti il bilancio del tragico scontra tra quattro, cinque mezzi pesanti che si è verificato questa mattina sull’autostrada A4. Il tratto interessato è stato chiuso alla circolazione. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo MilanoToday sarebbero almeno tre le persone ferite. La vittima invece era un uomo di 49 anni, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco.

L’incidente si è verificato intorno alle 5:24. Lo scontro tra diversi mezzi pesanti si è verificato sull’A4 in direzione Torino, tra Trezzo e Cavenago, in Lombardia, all’altezza del chilometro 155. Otto i chilometri di coda, tre in corrispondenza dell’uscita di Seriate in direzione Milano dopo lo scontro. Uno dei camion coinvolti ha perso il carico, riporta Adnkronos, disperso sulla carreggiata. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Alle 6:30 circa è stato chiuso il tratto compreso tra Seriate e Cavenago. Autostrade consiglia per le lunghe percorrenze, di uscire a Castegnato, percorrere la A35 BreBeMi in direzione Milano e proseguire sulla A58 Tangenziale Est di Milano da cui in rientrare in A4. In alternativa per le brevi percorrenze, dopo l’uscita a Seriate, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A4 a Cavenago.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

“Alle 6:30 circa, sulla A4 Milano-Brescia, è stato chiuso il tratto compreso tra Seriate e Cavenago in direzione Milano”, ha fatto sapere Autostrade per l’Italia. “All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda e 3 km in corrispondenza dell’uscita di Seriate in direzione Milano”, hanno chiarito dalla società che gestisce la strada.

