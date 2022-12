Non c’è stato niente da fare per la ragazzina investita ieri da un’automobile a Poggio a Caiano, in provincia di Prato. Aveva dodici anni, è morta nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori intervenuti sul posto. Oltre ai sanitari sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

È successo nel pomeriggio di ieri, come racconta La Nazione, intorno alle 17:00 in piazza della Repubblica. Madre e figlia, di origini cinesi e residenti a Poggio a Caiano, sono rimaste incastrate sotto l’automobile. Immediato l’intervento dei soccorritori che hanno liberato le due donne. Le condizioni della bambina sono apparse da subito molto gravi. Ogni manovra rianimatoria è stata vana. La madre è stata trasportata in ospedale in codice rosso e si trova ricoverata all’ospedale di Prato.

A investire madre e figlia una donna, a bordo di una Panda bianca, che si è subito fermata a offrire soccorsi. A quanto emerge dalle prime ore la vettura non procedeva a velocità particolarmente elevata. Da chiarire se l’incidente mortale si sia consumato mentre le due attraversavano sulle strisce pedonali, in prossimità di un semaforo.

Immediato anche l’intervento dei presenti, i testimoni che hanno subito allertato i soccorsi. La donna alla guida è stata sottoposta all’alcol test ed è risultata negativa. La comunità di appena diecimila abitanti in provincia di Prato è sconvolta dall’accaduto.

