Due giovani sono morti la scorsa notte in provincia di Napoli in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 268 del Vesuvio. A perdere la vita il 19enne Salvatore Rinaldi, alla guida dell’auto, e una ragazza napoletana originaria del quartiere di Secondigliano la cui identità non è stata ancora rivelata.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, la vettura, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia colpendo frontalmente un furgone. Le persone a bordo del furgone sono rimaste illese.

Rinaldi era originario di Somma Vesuviana, comune in provincia di Napoli. La circolazione stradale è stata interrotta per diverse ore in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere le due vittime.

Redazione

Ciro Cuozzo