Aveva appena accompagnato la compagna a casa quando è stato travolto da un’auto che poi si è allontanata senza prestare soccorso. E’ morto dopo due giorni di agonia in ospedale Giovanni Baiano, 39 anni, l’ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 2 aprile nel quartiere napoletano di Pianura.

Baiano era alla guida dello scooter quando in via Cannavino, all’altezza del bar La Fiorente, si è scontrato frontalmente con un’auto che, secondo una prima ricostruzione degli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli, avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo lo scooter.

Un impatto violentissimo con il 39enne lasciato a terra agonizzante. Il conducente alla guida dell’auto, una Ford Focus, si è infatti allontanato senza prestare soccorso. Baiano è stato trasportato prima al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo e, successivamente, all’ospedale del Mare di Ponticelli dove è deceduto nella giornata di martedì 4 aprile. Era ricoverato nel reparto di rianimazione in seguito alle gravi ferite riportate.

Dalle telecamere presenti nella zona, e di proprietà del bar, per gli agenti guidati dal capitano Antonio Muriano è stato possibile ricostruire la dinamica e risalire al conducente della vettura. Si tratta di un uomo di circa 40 anni che si trovava in auto in compagnia della moglie e dei due figli piccoli. Dopo l’impatto si è allontanato, lasciando la vettura poco distante e proseguendo a piedi il ritorno a casa. Adesso verrà denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

