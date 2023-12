Auto finisce prima fuori strada e poi nel fiume Reghena provocando la morte di quattro persone. Dramma nella notte a Portogruaro, in provincia di Venezia, in seguito ad un incidente stradale la cui dinamica è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco l’Auto, dopo esser uscita di strada, la vettura finita in un canale con i corpi delle quattro persone a bordo, tre dei quali sono stati recuperati dai sommozzatori. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di venerdì 8 dicembre nella zona di Borgo Sant’Agnese. A perdere la vita, stando a quanto riferisce il Corriere Veneto, giovani poco più che ventenni. Al momento sono stati recuperati i cadaveri di due ragazzi e una ragazza ma all’appello mancherebbe una quarta persona.

Auto nel fiume, testimoni: sfondato ponticello

Alcuni testimoni avrebbero riferito che la vettura, una Bmw serie 3, probabilmente a causa della velocità sostenuta o di una distrazione di chi guidava, è andata dritta all’altezza di una curva, sfondando un ponticello presente e finendo nel fiume Reghena. I sommozzatori stanno però proseguendo nel canale le ricerche di quella che si ritiene sia una quarta vittima dell’incidente.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo