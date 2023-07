Marco Cappato si candida alle suppletive per il seggo di Silvio Berlusconi al Senato. L’esponnte dell’associazione Luca Coscioni scrive: “Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato. Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore e che di questi tempi sono a rischio, o trascurati”.

Cappato avrà il sostegno di Azione. “Combattente per i diritti civili e convinto sostenitore di una transizione ecologica senza le scorie dell’ideologia, Marco Cappato merita un sostegno convinto per la sua candidatura al Senato nel collegio di Monza. Spero che tutte le forze politiche di opposizione, senza distinzione, si muovano in questa direzione”, dichiara Daniela Ruffino, deputata di Azione. Un sostegno confermato anche dal leader Carlo Calenda, via Twitter: “Noi ti daremo una mano”.

Cappato avrà il sostegno di Più Europa, come annunciato da Benedetto Della Vedova: “Sosterrò e sosterremo la candidatura di Marco Cappato nel collegio di Monza. Diritti di libertà, costruzione europea, libertà di ricerca scientifica e innovazione sono temi centrali del liberalismo contemporaneo su cui far convergere energie politiche ed elettorali”, scrive su Twitter.

A loro si aggiungono i co-portavoce di Europa Verde Eleonora Evi e Angelo Bonelli e il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, deputati di Verdi e Sinistra nonché il segretario del Psi Enzo Maraio.

Incerto ancora l’orientamento dei Dem. Cosa faranno? Per ora si è espressa Simona Malpezzi, che ha dichiarato: “Penso che Cappato sia un simbolo di battaglie importanti ma poi ci sono le politiche della quotidianità sui territori, il contatto con gli amministratori e con i cittadini. Per questo dico che prima di tutto deve essere la federazione locale a pronunciarsi e ad essere ascoltata, e anche il territorio tutto”. Palla rimandata ai territori, dunque, per i Dem ancora indecisi.

