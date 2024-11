“C’è tanto da capire su di me Selvaggia. Se sono sicura? Sì e se vuoi puoi metterlo sul tuo profilo a pagamento”. La scorsa settimana Sonia Bruganelli aveva provocato così, con queste parole spinose la giudice di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli, rispondendo alle tante polemiche e insinuazioni provenienti dalla solita sedia del tavolo. “Io non ho avuto fidanzati e mariti ricchi, quindi mi guadagno da vivere”, aveva risposto la giornalista riferendosi alla storia della Bruganelli con Paolo Bonolis. Ma nella puntata di ieri sera le critiche sulla performance della ballerina sono tornate a far rumore.

Sonia Bruganelli e la figlia Silvia: la diagnosi della cardiopatia e le complicanze. Il matrimonio finito con Bonolis e l’anoressia superata

La Rumba imballata di Bruganelli

Rumba sul palcoscenico. Una performance zoppicante e imballata, inevitabilmente influenzata dalle precarie condizioni fisiche della ballerina, che durante la gara, prima di essere sollevata ha detto al suo compagno di fare ‘piano’, spaventata dal pericolo di farsi male. “Abbiamo provato poco per la nascita della bambina di Carlo Aloia”, ha ricordato la celebrità televisiva. E in giuria il verdetto è stato spietato. “A me non è piaciuto per niente, l’ho trovato accennato”, ha confessato Fabio Canino prima di votare 4. Zazzaroni non si è esposto “Considerando che l’hai provata poco e hai fatto una copertura alla grande di Rumba non è venuta male, a me non è dispiaciuta” ma vota 5.

La pubblicità di Lucarelli alla newsletter

Carolyn Smith rimane sulla più leggera delle insufficienze, ma il giudizio più amaro è stato ancora una volta quello di Selvaggia Lucarelli (almeno a parole), innamorata solo della meta-pubblicità: “Vorrei ringraziare Sonia che grazie alla pubblicità alla mia newsletter questa settimana mi ha fatto comprare un elicottero, se me la fai anche stasera mi compro il tuo jet”. Se Bruganelli infatti aveva parlato solo di ‘articoli a pagamento’, rimanendo sul vago ora la Lucarelli indirizza il pubblico sul suo prodotto.

La polemica di Selvaggia Lucarelli con Sonia Bruganelli

Il riferimento pungente è a molto tempo fa quando Sonia – come didascalia ad una sua foto su un volo riservato – scrisse: “Per ora preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedermelo annullato, perdere il bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”. Tornando alla gara Lucarelli compie il suo solito massacro: voto 4 con commento “manca proprio la crescita, non si va né avanti né indietro, siamo all’ottava puntata e trovo difficoltoso dirti qualcosa di positivo, il ballo era bruttino”. Fischi. Solo Guillermo Mariotto la supera (in negativo) e vota 3.

Sonia, con onestà, esce allo scoperto e incassa bene la critica della Lucarelli (che ha aggiunto: “stasera ha portato un altro personaggio, quello silente”). La ballerina risponde che la nascita della figlia del Carlo Aloia ha portato il duo a lavorare poco. “Avete ballato come sempre ma stavolta avete l’alibi”. La Lucarelli non si smentisce.

Luca Frasacco