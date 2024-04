“Chiacchierammo quel giorno…”. In un’intervista al Corriere della Sera, Bonolis torna a raccontare di un simpatico aneddoto della sua gioventù. Aveva 25 anni e si trovava a Londra, quando in una cena incontrò Freddy Mercury, celebre frontman dei Queen. “Iniziammo a chiacchierare ma dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte… Così misi subito le cose in chiaro: “Adoro la tua musica, la trovo fantastica, ma abbiamo orizzonti ormonali diversi”. E ammette: “Ero caruccio a quell’età”.

La prima volta con Christine

Tante donne nella vita di Bonolis. Paolo parla anche della sua prima ‘relazione fisica’ con Christine, 26 anni, francese: “Un record, un rapporto subliminale. La mia prestazione è negli annuali. In fisica esiste la legge di Planck sulla più breve misurazione di tempo possibile. Capito ora?”.

Il matrimonio e il tradimento

Il primo matrimonio di Paolo fu con con Diane Zoeller, psicologa. Il loro incontro è avvenuto grazie a degli amici in comune, poi l’unione nel 1983 dalla quale sono nati due figli, Stefano e Martina. Il divorzio è avvenuto soltanto cinque anni più tardi. Finì tutto per un tradimento che Paolo confessò: “Ho capito di aver fatto una stupidaggine, l’ho detto e non è stato digerito. Capisco la sua intemperanza. Sono pentito, ma cosa fatta capo ha. Non trascino spesso. Trovo che la bellezza di un rapporto sia nella perseveranza della rinuncia, siamo tutti birbanti e onesti allo stesso tempo”.

Bonolis torna anche sul mancato matrimonio con Laura Freddi: “Si sbaglia, succede, bisogna stare zitti e non fare previsioni”. Mentre un suo altro grande amore è stato quello con Sonia Bruganelli, matrimonio finito nel 2023, dal quale ha avuto tre figli. Rivelò che per corteggiarla decantò ricchezze pazzesche: “Non millantavo, mi sono sempre sentito fortunosamente ricco”, conclude Bonolis.

