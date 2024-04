Simona Ventura per la seconda volta si è ripresentata in onda con mezza faccia paralizzata. Secondo la conduttrice sarebbe solo colpa del freddo “Non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando” ma la situazione sembra ancora critica. Dopo la pubblicità, a metà puntata, la Ventura ha deciso di lasciare la diretta rivolgendosi al pubblico e all’altra conduttrice Paola Perego: “L’ho fatto, c’ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me“.

La paralisi facciale a causa del freddo: una credenza popolare da sfatare

Simona Ventura ha tagliato corto dicendo che il problema della sua paralisi facciale sia semplicemente il freddo. Ma in realtà non è proprio così. La credenza più comune e popolare è infatti che questa patologia sia legata alle base temperature ma tra le cause della paresi di Bell si annoverano ben altri problemi.

Il freddo insomma non è da escludere completamente come conferma il dottor Carlo Gargiulo, esperto di medicina generale, l’ipotesi non è da scartare: “La paresi, aiutata dal freddo, esiste ed è data dallo sbalzo di temperatura, tipica dell’espressione di Simona Ventura con la rima boccale che scende. Componenti vere e proprie non si conoscono con precisione, noi curiamo con il cortisone e con antinfiammatori utili a formare nuovamente la guaina del nervo. Questo solo dopo aver escluso ipotesi di attacchi ischemici transitori o lesioni cerebrali. È consigliabile il riposo”.

Il sostegno di Paola Perego all’amica Simona Ventura

“Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così” ha dichiarato la conduttrice, Paola Perego.

L’aborto giovanissima rivelato dalla Fagnani

Ventura si racconta in una lunga e bella intervista a Belve il salotto di Francesca Fagnani. La conduttrice racconta di un momento difficile della sua vita, quando da molto giovane aveva deciso di abortire. Una scelta che ancora oggi la fa riflettere: “Se lo rifarei? Non lo so, ma non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato”. Ventura ha raccontato di aver preso quella decisione in totale autonomia. Il padre del bambino all’epoca “non l’ha mai saputo”.

Il presunto flirt con Adriano Galliani

Tra i tanti gossip che hanno inseguito Ventura negli anni c’è anche quello del presunto flirt con Adriano Galliani. La conduttrice ricorda come all’epoca era suo capo a Mediaset: “Un giorno in una sala trucco, dove c’era anche la sua ex moglie, Daniela, una truccatrice disse “Sta con quella… Simona Ventura”, sbagliando nome. Da lì si è propagata la bomba… ero l’ultima dello scaffale, ma dal giorno alla notte…”. Sorridendo Ventura racconta come in effetti da quel momento l’atteggiamento nei suoi confronti a Cologno Monzese era molto cambiato: “Eh… vado a mensa, dieci tavoli che mi chiamavano, Simona c’è posto… a una certa più dicevo no, più era sì. Quindi alla fine ho lasciato andare e mi faceva anche piacere”.

La paresi del nervo facciale o di Bell e come si cura: prognosi di tre mesi

La paresi di Bell è un’infiammazione acuta del settimo nervo facciale – o nervo cranico – e può derivare da molteplici cause. La malattia può comparire senza cause apparenti, oppure essere legata a infezioni acute, herpes labialis, traumi ossei ed eventi cardiovascolari. Il danneggiamento del nervo di solito colpisce una sola metà del volto, e si manifesta con una marcata debolezza dei muscoli.

I problemi funzionali sono prevalentemente a carico dell’occhio e della bocca. La prognosi è di tre mesi. Inizialmente viene curata con l’assunzione di corticosteroidi o antivirali per ridurre l’infiammazione, e successivamente con colliri e pomate per lubrificare e prevenire problemi oculari associate a terapie fisioterapiche con massaggi ed esercizi mirati per riequilibrare e rilassare i muscoli facciali. In alcuni casi viene trattata con l’agopuntura, in casi estremi è necessario ricorrere alla chirurgia.

Le parole di Giovanni Terzi: “Ti amo ogni istante di più … ti amerò per oltre”

Prima di iniziare lo show, Simona Ventura aveva aggiornato il suo profilo social mostrandosi sulle scale del ‘dietro le quinte’ di Citofonare Rai2. Numerosi fan hanno commentato il post invitandola a riposarsi. Tra le parole dei fan sono sputate anche quelle del compagno e futuro marito, Giovanni Terzi, che ha scritto tra i commenti al post: “Ti amo ogni istante di più … ti amerò per oltre”.

La paresi facciale di Simona Ventura: “Non è nulla di neurologico”

Simona Ventura lo scorso 8 aprile spiegò la natura della sua paralisi facciale: “Mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata, mi hanno spiegato di che si tratta. Non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Come si cura? Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perchè potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine”, le parole.

