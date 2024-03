Simona Ventura ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In e prossima al matrimonio con Giovanni Terzi ha ripercorso i suoi 40 anni di carriera in tv. Anni di successi durante i quali Super Simo è riuscita a costruire una famiglia con il suo ex marito Stefano Bettarini – nonostante varie incomprensioni – sfociate poi nelle ultime clamorose rivelazioni che hanno coinvolto anche Alfonso Signorini.

Ma nello studio di Domenica In, la Ventura ha incontrato Mara Venier per due chiacchiere tra amiche.Le due storiche conduttrici ne hanno approfittato anche per parlare di qualche screzio intercorso in passato proprio tra loro due. Tutta colpa, secondo loro, di una terza persona incomoda che si messa tra la loro amicizia decennale. Una lite che ha costretto Simona Ventura e Mara Venier a stare distanti per un lungo periodo di tempo.

Il matrimonio tra Simona ventura e Giovanni Terzi a Rimini

“Faremo anche una festa pre-matrimoniale. Abbiamo già fatto la lista di ospiti, siamo sui mille”. Tanti, tantissimi. E la lista potrebbe allungarsi.Ci saranno tanti volti noti della tivù al matrimonio della coppia al Grand Hotel, dove sarà celebrata anche la cerimonia (con rito civile).

Non solo: la coppia starebbe pensando anche di organizzare, quel giorno, un momento di festa aperto a tutti in piazzale Fellini. Un grande brindisi col pubblico di Rimini, che in questi anni si è sempre più affezionato a Simona Ventura e a Giovanni Terzi, che qui ormai sono diventati di casa.

L’ultima volta della Ventura ospite di Venier, l’imbarazzo e i ‘non detti’

Era già accaduto che Simona Ventura entrasse nello studio di Domenica In, proprio lo scorso anno in occasione della partecipazione a Ballando con le Stelle. Mara Venier ha ospitato tutti i danzatori di Milly Carlucci compresa la Venier. Il primo momento di conversazione e di vera vicinanza dopo circa dieci anni di totale silenzio e lontananza.

Simona Ventura e il matrimonio con Giovanni Terzi

Nel 2018 Simona Ventura inizia una storia con Giovanni Terzi, già padre di Ludovico e Giulio. La coppia si sposerà il 6 luglio di quest’anno a Rimini presso il Grand Hotel. Lo scorso anno, Simona ha raccontato di aver passato un periodo molto difficile, per via della malattia di Giovanni. Al compagno è stata diagnosticata la dermatomiosite amiopatica, una patologia che colpisce i polmoni.

Stefano Bettarini e il matrimonio dell’anno con la Ventura, era il 1998

Nel 1998 sposa l’allora calciatore Stefano Bettarini con il quale ha due figli, Niccolò e Giacomo. I due divorziano poi nel 2010. A distanza di anni, ovvero nel 2010, Bettarini svela nella Casa del Grande Fratello il motivo per cui si sono separati e lo fa prendendosi una squalifica. Simona lo ha tradito, una vicenda che scatena una bufera e coinvolge anche Alfonso Signorini.

Il motivo del litigio tra Simona Ventura e Stefano Bettarini

Nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 17 marzo inevitabilmente il pensiero è tornato a quel momento, ma soprattutto al motivo del litigio che le aveva portate ad allontanarsi definitivamente.

“Perché avevamo litigato non ce lo ricordiamo nemmeno” ha ammesso Simona Ventura e in effetti un vero e proprio scontro non è mai avvenuto tra le due donne. “Non abbiamo mai litigato però ci siamo allontanate, ma la ragione non me la ricordo – ha ribadito la padrona di casa -. Forse abbiamo dato retta a troppe chiacchiere“.

Quando Simona Ventura lavorava come contabile

Simona Ventura è nata a Bentivoglio il primo aprile 1965 e da giovanissima si è trasferita in Piemonte. Dopo essersi diplomata alla scuola superiore inizia a lavorare come contabile in un’azienda di autotrasporti fino a quando scopre che lo stipendio glielo pagava sua mamma. Poi cominciano le prime apparizioni in televisione fino a Miss Universo.

Giulio Pinco Caracciolo