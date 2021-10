La città epicentro della protesta contro il Green pass al ballottaggio. Trieste torna alle urne per decidere chi guiderà il capoluogo friuliano nei prossimi 4 anni dopo che dai risultati delle urne del 3 e 4 ottobre scorso nessuno dei candidati aveva ottenuto il 50 per cento più uno dei voti.

Sfida a due dunque tra il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza e il vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia, il dem Francesco Russo.

Il primo parte favorito dopo il risultato del primo turno: Dipiazza aveva sfiorato la vittoria ottenendo il 46,9% dei voti contro il 31,6% dell’esponente del Partito Democratico.

Russo spera di poter ribaltare il risultato anche grazie al sostegno di due ex candidati sindaco dell’area di sinistra che hanno dichiarato il loro appoggio al vicepresidente del Consiglio regionale: si tratta di Riccardo Laterza, il 28enne che alla guida della lista “Adesso Trieste” aveva ottenuto quasi il 9% al primo turno, e le due liste di Tiziana Cimolino (Sinistra in Comune e la lista dei Verdi).

Per Dipiazza la vittoria sarebbe il trionfo della continuità: il sindaco uscente cerca infatti l quarto mandato alla guida del capoluogo friuliano dopo averlo guidato dal 2001 al 2011 e poi ancora dal 2016 ad oggi.

IL VOTO LIVE A TRIESTE Alle 15 si chiudono i seggi e inizia lo spoglio.

Ore 15 .00 – In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali di Trieste, Roberto Dipiazza (centrodestra) e Francesco Russo (centrosinistra) si attestano entrambi tra il 48 e il 52. L’esito delle elezioni è ancora incerto.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro