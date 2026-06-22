Uccisi dal caldo. Questa l’ipotesi principale dopo il ritrovamento dei corpi senza vita all’interno di un’auto di due bambini di 4 e 2 anni. E’ successo nel sud della Francia, a Carpentras, cittadina che si trova a circa 30 chilometri da Avignone. L’auto, secondo una prima ricostruzione, si trovava all’interno di un garage. A lanciare l’allarme i familiari dei due bambini sui quali sono in corso accertamenti.

La procuratrice di Carpentras, Hélène Mourges, ha spiegato che le “cause della morte sono ancora da accertare” ma “si sta privilegiando l’ipotesi del caldo” con la Francia che, così come l’Italia e la Spagna, è interessata in questi giorni da un aumento considerevole delle temperature, di gran lunga superiori alle madia stagionale. Basti considerare che oggi, lunedì 22 giugno, bene 49 dipartimenti francesi (circa la metà del Paese) sono in allerta rossa per il caldo per quella che è considerata la giornata più calda mai registrata in Francia.

Secondo quanto riportato dai media francesi, i due bambini sarebbero rimasti chiusi nell’auto nel garage quando la madre 33enne è rientrata o stava rientrando dalla spesa. Non è chiaro se per una dimenticanza della donna. I due piccoli sarebbero rimasti intrappolati dentro l’auto all’insaputa della donna. Resta però da capire se erano presenti in casa anche altre persone o se la donna sia uscita da sola per andare a fare la spesa.

I vigili del fuoco hanno riferito all’Afp di aver ricevuto l’allarme alle 13:20 e di aver trovato i due bambini “in arresto cardiovascolare”. Nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. La madre, dopo la notizia del decesso dei figli, ha accusato un malore ed è stata assistita dai sanitari presenti sul posto. Una volta stabilizzatasi verrà interrogata per capire cosa è accaduto.

Redazione

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Ciro Cuozzo