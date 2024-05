Non ce l’ha fatta la donna di 41 anni vittima di un incidente domestico martedì scorso, 21 maggio, durante un piccolo barbecue fuori al balcone di casa. E’ morta dopo cinque giorni di agonia all’ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverata nel Centro Grandi Ustionati. Troppo gravi le ustioni, di secondo e terzo grado, riportate su tutto il corpo da parte della donna.

I medici hanno provato con diversi intervenuti a rimuovere i tessuti danneggiati ma la percentuale di ustioni era considerata troppo elevata dagli specialisti. L’incidente è avvenuto in un’abitazione di via Manzoni a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove era in corso un barbecue fuori al balcone.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è rimasta ustionata a causa delle fiamme che si erano propagate dopo l’accensione della brace. Poi la corsa all’ospedale dove è arrivata in condizioni disperate.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo