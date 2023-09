Si è ritrovato la pistola puntata contro. Non sapeva se fosse vera o finta e, quando il suo alunno ha sparato, pur non rimanendo ferito (perché si trattava di una pistola che spara pallini di plastica) ha accusato un lieve malore per lo spavento. La follia in una scuola di Bari, l’Istituto Romanazzi, dove in mattinata un ragazzino di 17 anni si è reso protagonista del gesto.

Al momento non sono chiari i motivi che hanno spinto lo studente a puntare la pistola giocattolo contro il docente. Nei prossimi giorni il consiglio di classe si riunirà per prendere provvedimenti nei confronti del 17enne con la dirigente scolastica Rosangela Colucci che, raggiunta dall’Ansa, assicura: “Sarà punito con il massimo delle misure previste dal ministero. Certe cose non devono accadere”. Sulla vicenda è intervenuto anche Davide Picci, coordinatore del movimento studentesco Sbam di Bari, e studente dell’istituto Romanazzi. “Sono profondamente dispiaciuto – commenta Picci – e condanno fermamente questo gesto. La solidarietà è essenziale in momenti come questi, poiché gesti così non devono assolutamente passare inosservati e poiché come i ragazzi anche i professori non devono mai essere lasciati in balia della maleducazione”.

Redazione

Ciro Cuozzo