Tedeschi alle urne oggi in due elezioni statali chiave, in un test per la coalizione del cancelliere Olaf Scholz, che si trova a metà del suo mandato, mentre la risorgente estrema destra potrebbe ricevere un’altra spinta. L’aumento dell’immigrazione e i problemi economici sono stati i temi principali di questa campagna elettorale che ha coinvolto i quasi 14 milioni di persone aventi diritto al voto in Baviera, il più grande Stato del Paese, e in Assia.

Dato che l’insieme degli elettori rappresenta quasi uno su cinque dell’elettorato tedesco e che entrambi gli Stati si qualificano come pesi massimi economici tra le 16 regioni del Paese, le elezioni sono considerate un indicatore cruciale dell’umore della popolazione.

Gli exit poll delle 1930 danno:

in Baviera i cristianodemocratici della CSU stabili al 36,7%, la destra estrema dell’AfD in crescita al 15,9% (+5,7% rispetto al 2018), i liberi elettori (Freie Wähler), una formazione centrista che a Bruxelles è membro del Partito Democratico Europeo e di Renew Europe in crescita al 15,3% (+3,7%), i Verdi al 14,8 (-2,8%), l’SPD al 7,9% (-1,8%) e i liberali della FDP al 2,8% (-2,3%). Tutti i partiti al governo nazionale perdono consistentemente, dunque

in Assia, la CDU è al 34,9% (addirittura +7,9% rispetto al 2018), la destra estrema dell'AfD al 17,2% (+4,1%), SPD in calo al 15,6% (-4,2%), Verdi pure in calo al 15,2% (-4,6%), FDP al 5% (-2,5%) e i liberi elettori al 3,5%, quindi fuori dal parlamento statale.

Le elezioni in Baviera: “test per la coalizione del cancelliere Olaf Scholz”

La ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser, capolista della Spd in Assia, in una dichiarazione trasmessa dal primo canale pubblico ha definito “molto deludente” il risultato del partito socialdemocratico alle elezioni regionali di oggi. I tre partiti della coalizione di sinistra-centro del cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno perso fra i 2,5 e i 4,3 punti in Assia e tra gli 1,2 e gli 1,6 punti in Baviera come emerge dagli exit poll pubblicati dal primo canale pubblico Ard.

Germania: leader Afd Weidel, orgogliosa risultati in Assia e Baviera

La leader dell’AfD, Alice Weidel, si è detta “estremamente orgogliosa” della prestazione del suo partito alle elezioni regionali in Baviera e Assia. “Possiamo essere tutti davvero estremamente orgogliosi di questo risultato stasera”, ha detto Weidel su Ard. Secondo le prime proiezioni, l’AfD è la seconda forza politica in Assia con il 16,3% (+3,2) dietro alla Cdu, mentre in Baviera è terza con il 15,1% e un +4,9 dietro a Verdi e la vincitrice Csu. “Siamo sulla strada giusta”, ha commentato ancora Weidel.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo