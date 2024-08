“Imagine” di John Lennon ripristina lo spirito olimpico durante la sfida di beach volley femminile tra Brasile e Canada. Prima la lite e lo scontro in campo tra la giocatrice verdeoro Ana Patricia e la canadese Brandie Wilkerson, che si sono attaccate a rete con le compagne che provavano a stemperare gli animi, poi i tentativi dell’arbitro che ha provato a far riprendere il gioco interrotto dopo il battibecco.

Infine l’intervento provvidenziale del dj presente in regia che ha fatto partire dagli altoparlanti ‘Imagine’ di John Lennon, il cui concetto principale è che se tutti immaginiamo un mondo migliore, sarà più facile raggiungere un futuro migliore.

Litigio in campo, dj 'spara' Imagine di John Lennon e torna lo spirito olimpico

Pochi secondi è l’Arena del Trocadero ha iniziato a cantare e a fare la ola. Le stesse giocatrici in campo hanno accolto con il sorriso il brano lanciato in console, applaudendo la scelta. La gara è ripresa con il Brasile al servizio. Gara poi vinta dalle giocatrici sudamericane per 2-1.

Il video che ripercorre la tensione prima e la magia dopo nell’Arena parigina è già virale sui social.

