“Sono una donna come tutte le altre. Sono nata donna. Ho vissuto come donna. Ho gareggiato come donna e su questo non ci sono dubbi”. Con l’oro vinto dopo settimane di polemiche, strumentalizzazioni, fake news e volgarità, ha lanciato un unico messaggio: “La mia dignità e il mio onore sono al di sopra di ogni altra cosa”. Parole di Imane Khelif, la pugile algerina di 25 anni che ha vinto la medaglia d’oro nella boxe 66 chilogrammi: tre riprese su tre vinte contro la sua avversaria, la cinese Liu Yang.

Oro Imane Khelif: “Attacchi danno sapore speciale a vittoria”

Nella conferenza stampa post vittoria, Imane, passata agli onori della cronaca di queste Olimpiadi per la scellerata decisione della pugile italiana Angela Carini di ritirarsi dopo appena 46 secondi di combattimento perché la collega iperandrogina della categoria 66kg “colpiva troppo forte”, è costretta a spiegare l’ovvietà: “Mi sono qualificata a pieno diritto per partecipare a questi Giochi. Sono una donna come tutte le altre. Sono nata donna. Ho vissuto come donna. Ho gareggiato come donna, e su questo non ci sono dubbi”.

La 25enne algerina commenta così gli attacchi e il bullismo ricevuto: “Questi attacchi però danno un sapore particolare al mio successo. Sono diventata una donna forte con poteri speciali. E dal ring ho mandato un messaggio a coloro che erano contro di me. Ora il mio messaggio al mondo è rispettare il messaggio olimpico. Contro di me c’è stato molto bullismo, e questo è contro i precetti olimpici. Spero almeno che dopo questa vittoria non ci saranno più attacchi simili in futuro”.

Oro Imane, Trump disperato: “Lui ha vinto… lei ha vinto oro”

Tra i politici che hanno attaccato Imane, in Italia oltre a Salvini (“pugile trans, basta con follie ideologia woke”), c’è stata anche la premier Giorgia Meloni dopo l’assist fornito dal sacerdote amico don Maurizio Patriciello, Donald Trump commenta così la medaglia d’oro: “Mi congratulo con la donna che da uomo si è trasformata in pugile”. Nel corso di un comizio in Montana, Trump ha usato l’ironia per vomitare nuovamente odio: “Avete visto che lui ha vinto…lei ha vinto la medaglia d’oro”.

Algeria: “Trump cerca voti, Musk non sa nulla”

Alle parole di Trump così come agli attacchi dei giorni scorsi, l’Algeria replica con le parole della presidente del comitato olimpico Ammar Brahmia e annuncia una grande festa in Paese per il ritorno della campionessa che sfilerà su un bus a due piani: “Imane è una donna e tutta l’Algeria voleva che venisse ripristinata la realtà, e i diritti della nostra atleta. C’è chi l’ha usata per fare la sua propaganda e lei non ha mai cercato vendetta, ha semplicemente risposto sul ring. Vincendo perché è una grande atleta”.

“Tutto il popolo le sta dietro – ha detto il dirigente a Rmc – perché ritiene le sia stato fatto un torto quando è stata esclusa dai mondiali 2023. L’Iba ha cambiato le regole in corsa, e gli algerini volevano venissero ripristinati i diritti di Imane, perché è una donna. Questa storia va arginata, ci sono persone come Elon Musk, che non sanno nulla di sport, o anche Donald Trump, che interferiscono in questioni solo per cercare consensi. E’ inaccettabile. Siamo un comitato olimpico che rispetta le regole e la nostra atleta non è stata rispettata. L’IBA non esiste più. Non possiamo cercare di gestire tutto con il denaro, la corruzione”.

