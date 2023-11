Ottantacinque tombe ebraiche danneggiate. È quanto avvenuto nel lotto ebraico del cimitero di Marcinelle, in Belgio, dove decine e decine di lapidi sono state prese di mira nella notte tra il 21 e il 22 novembre. A dichiararlo è stato Paul Magnette, il sindaco di Charleroi. Per il primo cittadino ci sono pochi dubbi: è stato un attacco antisemita, sia per il luogo sia per le tombe interessate.

Le tombe ebraiche danneggiate

Le 85 tombe, infatti, sono state danneggiate nello stesso modo: a tutte sono state rubate le stelle di David affisse sopra. I simboli sono stati divelti dalle lapidi con degli attrezzi di scasso, mentre nel resto del cimitero non ci sono stati altri danni. A scoprire le devastazioni è stato il becchino del cimitero e non ci sarebbe traccia di scritte di rivendicazione. La città ha presentato denuncia alla polizia, informando anche tutte le famiglie colpite dal danno.

In Belgio, come anche in Francia, dopo l’attacco di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre si è registrato un aumento degli atti di antisemitismo.

Le parole del sindaco di Marcinelle

Il sindaco Magnette ha condannato “con forza queste azioni spregevoli”, sottolineando come la polizia stia “indagando per stabilire le circostanze” di questo danneggiamento. “I responsabili saranno perseguiti. Esprimo la mia solidarietà e il mio sostegno alle famiglie colpite da questi atti inqualificabili. L’antisemitismo è un male che bisogna continuare a combattere con tutte le nostre forze” ha comunicato il primo cittadino.

