Beppe Grillo è stato ricoverato in ospedale a Cecina. Il fondatore del Movimento 5 Stelle e comico domenica 10 dicembre si è presentato al pronto soccorso per degli accertamenti. A riportarlo è stato il Tirreno. Grillo è stato trattenuto per degli accertamenti in ospedale, secondo quanto trapelato non si tratterebbe nulla di grave e le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni. Già nella giornata di oggi, dopo due giorni di ricovero quindi, potrebbe essere dimesso.

Il comico possiede una villa sulla spiaggia di Marina di Bibbona, dove si reca spesso per trascorrere periodi di vacanza e villeggiature. A quanto sembra, Beppe Grillo già in passato si era recato altre volte all’ospedale di Cecina.

Luca Sebastiani